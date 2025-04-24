Лариса Долина о Кристине Агилере: «Везде одинаковая, слушать неинтересно»

Народная артистка РФ и педагог Лариса Долина раскритиковала вокальные данные американской артистки Кристины Агилеры.

В сети завирусился ролик с мастер-класса Долиной, который прошел 18 марта. На видео отечественная артистка назвала музыку Агилеры однотипной, а ее вокал — чрезмерно громким.

«Я слушаю одну песню. Вторую слушать уже не интересно. Во-первых, она всегда очень громко поет и везде одинаковая. Здесь тоже очень важна музыкальность. У нее есть песни, где она пытается петь пиано, но у нее это не очень хорошо получается», — сказала Долина.

Певица предположила, что создательница хита «What A Girl Wants» работает без музыкального продюсера — человека, который мог бы ей дать «правильные советы» и «направить» в творчестве.

В 2021 году Лариса Долина поссорилась с блогершей Валей Карнавал на шоу Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) «Музыкалити». Тогда джазовая певица обвинила свою молодую коллегу в неумении петь и раскритиковала ее за отсутствие музыкального образования. В 2023-м знаменитости помирились на шоу «Неформат».

Ранее сообщалось, что Боярского выписали из больницы после перелома ребра.