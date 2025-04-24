Бари Алибасов проигнорировал прощание с экс-директором группы «На-На»

Продюсер Алибасов не пришел на прощание с экс-директором «На-На» Фроликовым

Основатель «На-На» Бари Алибасов не пришел на церемонию прощания с бывшим директором музыкальной группы «На-На» Виталием Фроликовым. Об этом сообщает сайт Общественная Служба Новостей.

По данным СМИ, Алибасов прислал только венок с фразой: «Дорогому Виталию от Бари».

Прощание с Виталием Фроликовым состоялось 23 апреля в зале Центральной клинической больницы. До этого супруга Алибасова Елена рассказывала «Газете.Ru», что муж тяжело переносит кончину коллеги. Она раскрывала, что их связывало не только творчество — они были друзьями.

«Они отработали вместе больше 30 лет. Конечно, если столько лет вместе работаешь, то с человеком сближаешься. Это друзья», — говорила Елена.

О кончине 76-летнего Виталия Фроликова 20 апреля сообщили на официальной странице группы «На-На» в социальной сети «ВКонтакте». Он был директором группы порядка 30 лет. Причины неизвестны. По данным SHOT, накануне Фроликову проводили плановую операцию на сердце.

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