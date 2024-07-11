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Звезда фильма «Москва слезам не верит» объяснила, почему не жалуется на низкую пенсию

Актриса Раиса Рязанова призналась, что никогда не жила богато

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Игорь Зарембо/РИА Новости

Актриса Раиса Рязанова призналась в беседе с aif.ru, что не жалуется на размер пенсии.

Рязанова призналась, что получает 18 тысяч рублей в месяц от государства. По словам артистки, на такие средства не проживешь, однако это ее не беспокоит. Актриса уточнила, что привыкла жить небогато.

«Я никогда богато не жила. Бывало, что одно яблоко делила на несколько частей и по кусочку сыну выдавала», — рассказала артистка.

Рязанова отметила, что из-за низкой пенсии продолжает работать – участвует в фестивалях и играет в антрепризах.

«Самые любимые – «Незамужняя женщина» и «Любовь и голуби». У меня там замечательные партнеры, все народные и заслуженные: Юрка Чернов, Марина Яковлева, Оля Прокофьева. Одно удовольствие с ними выходить на сцену», — поделилась артистка.

Раиса Рязанова получила наибольшую известность после съемок в мелодраме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит».

В фильмографии Рязановой более 200 ролей. Она снималась в таких проектах, как «Глаз Божий», «Белый Бим Черное ухо», «Барышня-крестьянка», «Охотник», «И все-таки я люблю...», «Провинциальный детектив», «Жуки», «Солдаты», «Не родись красивой».

Ранее ведущая «АБВГДейки» раскрыла размер своей пенсии.

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