Яна Поплавская призвала отменить мелодраму с Сашей Бортич: «Крик души»

Актриса Яна Поплавская раскритиковала в Telegram-канале съемки мелодрамы «Будь моим парнем» с Сашей Бортич в главной роли.

Поплавская поделилась в личном блоге текстом от подписчицы Светланы, в котором та осудила актрису за высказывания против специальной военной операции России на Украине. Фанатка также напомнила, что до этого Бортич активно выступала на митингах, организованных оппозицией.

«Неужели в нашей стране нет других актрис? Обидно как-то, крик души!!!» — написала актриса.

Яна Поплавская понадеялась, что Минкульт РФ не выдаст мелодраме «Будь моим парнем» прокатное удостоверение.

Накануне стало известно, что режиссер «Елок 9» Сергей Наумов приступил к съемкам комедийно-авантюрной мелодрамы «Будь моим парнем» о внезапном романе курьера и звезды кино. Главную героиню в проекте сыграла Саша Бортич, а ее партнера — Евгений Кулик.

Наумов стал режиссером проекта, а Кулик — шоураннером, актером, продюсером и автором. Помимо Бортич и Кулика, в каст также вошли: Александра Ребенок, Даниил Воробьев, Алексей Кривеня, Ольга Виниченко и Евгений Харитонов.

Ранее сообщалось, что в России призвали запретить показ фильмов «Полночь в Париже» и «Свадебный переполох».