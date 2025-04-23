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В России призвали запретить показ фильмов «Полночь в Париже» и «Свадебный переполох»

Депутат Михаил Иванов: западные фильмы об изменах нужно запретить в России
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Columbia Pictures Corporation

В России следует запретить показ западных фильмов, которые затрагивают темы измен перед свадьбой и побега невесты от жениха. Об этом заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и руководитель движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

Иванов считает, что не допускать к показу нужно как старые фильмы («Свадебный переполох» с Дженнифер Лопес и Мэттью Макконахи или «Полночь в Париже» Вуди Аллена), так и новые — «Моя вторая половинка» 2021 года.

«Все они эксплуатируют сюжеты о метаниях, изменах и страхе перед обязательствами. Подобные истории, где женихи просыпаются в постели с незнакомками после мальчишников или невесты в последний момент решают сбежать, оказывают отрицательное воздействие на умы зрителей», — заявил депутат.

Иванов посоветовал критически оценивать западный контент, который попадает на отечественные экраны. Депутат призвал продвигать только «позитивные примеры» о крепких и любящих семьях.

12 апреля в Совфеде призвали запретить шоу «Беременна в 16» из-за нормализации подростковой беременности. Сенатор Юлия Лазуткина отметила, что в работе над демографической политикой «надо иметь какие-то рамки».

Ранее стало известно, что фильм «Холоп 3» выйдет в широкий прокат в 2026 году.

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