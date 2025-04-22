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Саша Бортич влюбилась в курьера в новой мелодраме

Начались съемки мелодрамы «Будь моим парнем» с Сашей Бортич и Евгением Куликом
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Пресс-служба KION

Режиссер «Елки 9» Сергей Наумов приступил к съемкам комедийно-авантюрной мелодрамы «Будь моим парнем» о внезапном романе курьера и звезды кино. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе KION.

«Что было бы, если б я подарил цветы другой?». Таким вопросом задается курьер Паша из Сочи накануне своей свадьбы. Пять лет назад он чуть не познакомился с начинающей актрисой Яной, и теперь она суперзвезда. Мысль о том, что они могли бы быть вместе, не дает Паше покоя, поэтому на свой мальчишник он решает узнать, что будет, если все-таки подарить Яне цветы…» — сказано в синопсисе проекта.

Главную героиню в проекте сыграла Саша Бортич. Актриса назвала свою Яну «в целом уверенной и крутой девчонкой», которая при ближайшем рассмотрении оказывается «нежной и ранимой». По словам актрисы, именно это и привлекло ее в Яне.

«Сценарий мы писали с Дмитрием Балуевым, задумав легкую по форме и актуальную по содержанию комедию, которая в первую очередь — про любовь», — заявил актер и шоураннер проекта Евгений Кулик.

Наумов стал режиссером проекта, а Кулик — шоураннером, актером, продюсером и автором. Помимо Бортич и Кулика, в каст также вошли: Александра Ребенок, Даниил Воробьев, Алексей Кривеня, Ольга Виниченко и Евгений Харитонов.

Ранее стало известно, что для съемок фильма «Король и Шут» построили трехэтажный кабак размером 30 метров.

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