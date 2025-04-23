Раскрыта дата выхода «Холопа 3»

Режиссер Клим Шипенко заявил, что комедия «Холоп 3» выйдет в широкий прокат в 2026 году. Его слова передает ТАСС.

По словам Шипенко, пока триквел находится в разработке и точная его дата выхода не определена. Актер Милош Бикович вернется к своей роли в будущем фильме и, как ранее рассказывал Шипенко, его герой займется перевоспитанием «целой семьи мажоров». Также в фильме вновь примут участие Аглая Тарасова, Александр Самойленко, Мария Миронова, Иван Охлобыстин и Ольга Дибцева.

Первая лента «Холоп» вышла в 2019 году, собрав в прокате три миллиарда рублей. Она долгое время оставалась в лидерах российского рейтинга, пока ее не отодвинула семейная комедия «Чебурашка». В январе 2024 года вышел «Холоп 2», который собрал в прокате 3,8 млрд рублей. Сюжет разворачивается вокруг избалованной девушки Кати, которую сыграла Тарасова.

В январе 2024 года актер Милош Бикович признавался, что считает «Холопа» лентой про спасение души. Он заявлял, что в истории фильма каждый зритель может найти «что-то для себя». Актер также подчеркивал, что проект стал очень дорогим для его сердца.

Ранее стало известно, что для съемок фильма «Король и Шут» построили трехэтажный кабак размером 30 метров.