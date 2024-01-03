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«Спасение души»: Милош Бикович о миллиардных сборах второй части «Холопа»

Актер Милош Бикович признался, что считает «Холопа» фильмом про спасение души

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Кинокомпания «Централ Патнершип»

Актер Милош Бикович, который сыграл главные роли в фильмах «Холоп» и его продолжении, рассказал в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что этот проект стал очень дорогим для его сердца.

«Мне очень дорог этот проект. Для меня это не просто комедия, а история про спасение еще одной человеческой души. И мне хочется, чтобы этот фильм посмотрело как можно больше людей. Я уверен, что каждый зритель найдет в этой истории что-то для себя», — уточнил Бикович.

Картина «Холоп» вышла в 2019 году, собрав в прокате три миллиарда рублей. Она долгое время оставалась в лидерах российского рейтинга, пока ее не отодвинула семейная комедия «Чебурашка». Съемки сиквела «Холопа» завершились летом 2023 года в Петербурге. Премьера «Холопа-2» состоялась 1 января 2024 года. Общие сборы сиквела за первые выходные после премьеры составили 295 миллионов рублей, суммарно картина собрала после релиза более 1 миллиарда рублей.

Интервью Милоша Биковича «Газете.Ru» читайте здесь.

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