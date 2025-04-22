Стала известна судьба брошенного в сугроб сына блогера Косенко

Стала известна судьба мальчика Лео, которого блогер Сергей Косенко в начале 2024 года бросил для видеоролика в соцсетях в сугроб. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Лео, как видно из публикаций, живет с родителями, ему полтора года. Предположительно, на самочувствии мальчика поступок отца не сказался — Лео выглядит здоровым и развитым в соответствии со своим возрастом.

Как позволяет заключить анализ страницы Косенко в социальных сетях, сейчас он с женой Сашей и сыном живут в Дубае, семья купила себе недвижимость в ОАЭ.

Блогер якобы приобрел себе дом с бассейном и садом на крыше, стоимость которого оценивается в $5,5 млн.

Косенко попал в поле зрения общественности и правоохранительных органов в январе 2024 года после публикации скандального ролика с двухмесячным сыном. После критики блогер сначала высмеял негативную реакцию, но позже назвал запись постановочной.

Вскоре глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Косенко, а также распорядился инициировать его выдачу российским правоохранительным органам. Позже в отношении Косенко возбудили уголовное дело. Ему вменяются две статьи Уголовного кодекса РФ: неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка и покушение на причинение ему тяжкого вреда.

Накануне Московский городской суд признал законным решение Басманного суда о заочном аресте Косенко, объявленного в международный розыск по обвинению в покушении на причинение тяжкого вреда здоровью и неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка.

Ранее стало известно, что Косенко выплатил все долги перед налоговой.