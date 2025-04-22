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Церетели накануне кончины завершил последнюю картину

Художник Церетели нарисовал последнюю картину «Горожане» за день до кончины

Народный художник СССР и РФ Зураб Церетели завершил последнюю картину накануне кончины. Об этом рассказал его помощник Сергей Шагулашвили в интервью изданию «Абзац».

«Мы все были рядом с Зурабом Константиновичем. Он позавчера даже работу маленькую сделал, обычную», — говорит ассистент.

Картина, по его словам, называется «Горожане». Он отметил, что художник писал то, что видел.

Шагулашвили не сомневается, что Церетели запомнится как гениальный, добрый и прекрасный человек, всегда делавший только добро и посвятивший свою жизнь искусству и людям.

Зураба Церетели не стало в ночь на 22 апреля в возрасте 91 года после остановки сердца. «Газета.Ru» рассказала о том, как много сделал Зураб Церетели.

Ранее Путин выразил соболезнования в связи со смертью Церетели.

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