Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России предложили ввести День артиста

Минкульт предложил ввести День артиста 17 января
close
Depositphotos

Министерство культуры России предложило установить 17 января праздник День артиста. Соответствующий проект постановления появился на портале проектов нормативных правовых актов.

«Установление данного профессионального праздника в России является признанием значимости вклада деятелей искусства в культурное наследие страны и развитие творческих традиций», — говорится в пояснительной записке к документу.

Дату праздника выбрали по причине того, что 17 января родился создатель одной из самых известных в мире систем актерского мастерства Константин Станиславский. Предложение об установлении праздника в Минкульт поступило от народного артиста России Владимира Машкова.

До этого в России предложили со следующего года объявить выходной день в понедельник, следующий за празднованием Пасхи. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Ранее сообщалось, что суд в России запретил уменьшать премии за работу в праздники.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами