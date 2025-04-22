В России предложили ввести День артиста

Министерство культуры России предложило установить 17 января праздник День артиста. Соответствующий проект постановления появился на портале проектов нормативных правовых актов.

«Установление данного профессионального праздника в России является признанием значимости вклада деятелей искусства в культурное наследие страны и развитие творческих традиций», — говорится в пояснительной записке к документу.

Дату праздника выбрали по причине того, что 17 января родился создатель одной из самых известных в мире систем актерского мастерства Константин Станиславский. Предложение об установлении праздника в Минкульт поступило от народного артиста России Владимира Машкова.

До этого в России предложили со следующего года объявить выходной день в понедельник, следующий за празднованием Пасхи. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Ранее сообщалось, что суд в России запретил уменьшать премии за работу в праздники.