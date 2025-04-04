Кассация признала незаконной ограничение премии за работу в праздники

Первый кассационный суд: ограничение премии за работу в праздники незаконно

Ограничение премии за работу в праздники незаконно — к такому выводу пришел Первый кассационный суд общей юрисдикции. Об этом сообщает »Российская газета» со ссылкой на решение суда.

В суд обратилась сотрудница научно-технического центра Ирина Б., которая заявила, что начальство ущемило ее права — ей заплатили премию, приуроченную к Международному женскому дню, меньше всех в компании — всего 12 тыс. рублей на фоне того, что другие сотрудницы получили вплоть до 100 тыс. рублей.

«Судом установлено, что согласно внутренним локальным актам компании размер премии работникам к праздничным датам устанавливается генеральным директором и не может быть более одного должностного оклада работника», — указано в материалах суда.

При этом при рассмотрении дела судами предыдущих инстанций мнения разделились — в первой инстанции Ирине отказали, а аппеляция постановила, что размер разовой премии в соответствии с локальным нормативным актом работодателя не может быть поставлен в зависимость от качественных и количественных показателей труда.

В итоге кассационный суд постановил взыскать с работодателей Ирины Б. сумму в 103 тыс. рублей.

Также заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов, почетный юрист Москвы Елена Рыбакова заявила, что повышенную оплату труда могут получить россияне, вышедшие на работу в майские праздники.

Ранее были раскрыты самые выгодные зарубежные и внутренние направления для отдыха в мае.