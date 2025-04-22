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Дмитрий Нагиев ответил на упреки в инфоцыганстве

Телеведущий Нагиев заявил, что не является инфоцыганом
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Телеведущий и актер Дмитрий Нагиев ответил на упреки в инфоцыганстве. В беседе с порталом «Страсти» он прокомментировал обвинения, связанные с его авторскими курсами актерского мастерства в ОАЭ.

«Когда пишут, что я инфоцыган, вот до слез. Я очень хорошо отношусь к деньгам, но не настолько их люблю, чтобы заниматься чем угодно», — говорит Нагиев.

По словам актера, он «проедает», сколько заработал, и основная часть прибыль с курсов уходит на перелет, проживание и питание в Дубае.

Нагиев обратил внимание на то, что на курсе двадцать человек.

«Если умножить количество на цену обучения, а потом вычесть мои перелеты в бизнес-классе туда-обратно, еду, проживание, то посчитайте, какой я в итоге инфоцыган. А согласился, потому что там все срослось: море, солнце, приезжаешь на неделю», — сказал он.

Актер уточнил, что хотел бы зарабатывать на этом бизнесе, но пока об этом речи не идет. Кроме того, ему предлагают вести курсы в российских вузах, но пока Нагиев не готов к этому.

Накануне стало известно о многомиллионных заработках Давида Манукяна.

Ранее россияне рассказали о своем отношении к курсам инфобизнесменов.

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