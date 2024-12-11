Россияне рассказали о своем отношении к курсам инфобизнесменов

Большинство россиян считают курсы инфобизнесменов мошенничеством – об этом заявили 79% участников соответствующего опроса. Половина опрошенных также заявили, что негативно относятся к тем, кто такие курсы покупает, цитирует 360.ru результаты исследования социологического агентства «Вебер».

Говоря о недоверии к такому виду обучения, россияне напомнили громкие случаи задержания инфобизнесменов, причем 72% респондентов посчитали это правильным.

48% респондентов заявили, что отрицательно относятся к тем, кто покупает такие курсы, а 39% — нейтрально. Принять на работу человека, увлекающегося курсами инфобизнесменов, не готовы более половины россиян.

О покупке подобных курсов сообщили 7% опрошенных. Причем каждый второй не добился никакого результата. Россияне также подчеркнули, что подобные курсы должны иметь ознакомительную часть, чтобы покупатель понимал, на что он соглашается, а также предупреждение о том, что результат потребителям не гарантируется.

Исследование подготовлено на основе опроса, проведенного в формате онлайн. Участие в нем приняли 1,2 тыс. человек.

Напомним, в России планируется ввести специальное наказание для инфоцыган, которые предоставляют образовательные услуги населению. В КоАП внесут статью для блогеров, продающих информационные продукты без соответствующей аккредитации. Для получения аккредитации предполагается обращение к специально созданной организации.

Ранее стало известно, что россияне переключились на курсы по психологии с IT впервые за два года.