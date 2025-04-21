Искусственный интеллект назвали революционной технологией

Искусственный интеллект – это революционная технология, которая в ближайшие 3–5 лет изменит представление обо всех сферах жизни человека, заявил в интервью ТАСС первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин.

По его словам, сейчас в мире наблюдается колоссальная революция генеративного искусственного интеллекта.

«Сначала Сбер начал применять ИИ в банковском бизнесе, чтобы отличить хорошего заемщика от плохого. ИИ почти мгновенно дает ответ, взвешивая большое количество факторов», — сказал он.

Говоря о плюсах и минусах искусственного интеллекта, Ведяхин напомнил о «Белой книге искусственного интеллекта» Сбера, в которой рассматриваются стандартные риски.

«В том числе, связанные с возможным бунтом машин. Ответ прост: необходимо зашивать правильные алгоритмы. Надо сразу закладывать правильные ценности», — отметил он.

Также в интервью Ведяхин рассказал о пути развития искусства с ИИ, главных ценностях человека и других вещах.