Стало известно, где похоронят Зураба Церетели

Скульптора Зураба Церетели похоронят в субботу в Дидубийском пантеоне в Тбилиси рядом с женой Инессой Андроникашвили. Об этом в комментарии РИА Новости сообщил его помощник Сергей Шагулашвили.

«Похоронят в субботу в Дидубийском пантеоне в Тбилиси рядом с супругой», — заявил он.

До этого его внук Василий Церетели сообщил, что прощание с Церетели пройдет в среду, 23 апреля, в храме Христа Спасителя в Москве.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя смерть скульптора, назвала Церетели «настоящим народным дипломатом».

О том, что Церетели не стало на 92-м году жизни, сообщил помощник художника Сергей Шагулашвили. Среди ключевых работ скульптора — московский памятник Петру I, монумент «Дружба навеки», памятник жертвам терактов в США 1993-го и 11 сентября 2001-го «Слеза скорби» и многое другое.

Ранее стало известно, какое наследство мог оставить Зураб Церетели.