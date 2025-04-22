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Названа причина смерти Зураба Церетели

SHOT: причиной смерти художника Зураба Церетели стала остановка сердца
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Причиной смерти художника-монументалиста Зураба Церетели стала остановка сердца. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как сообщает Telegram-канал со ссылкой на близких скульптора, Церетели не имел серьезных жалоб накануне смерти. У него было только несколько «проблем, характерных для такого возраста», среди которых проблемы с сердцем.

Telegram-канал отметил, что Церетели скончался в своей квартире в Москве в окружении близких.

О том, что Церетели не стало на 92-м году жизни, сообщил помощник художника Сергей Шагулашвили. Среди ключевых работ скульптора — московский памятник Петру I, монумент «Дружба навеки», памятник жертвам терактов в США 1993-го и 11 сентября 2001-го «Слеза скорби» и многое другое.

На данный момент семья скончавшегося творца не объявила, где и когда пройдет прощание с Зурабом Церетели.

До этого последняя представительница рода Строгановых Елена Андреевна (баронесса Элен де Людингаузен) ушла из жизни в возрасте 83 лет.

Ранее Никас Сафронов вспомнил, как довел до слез папу Римского.

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