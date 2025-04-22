Чипсы от Влада А4 оказались убыточны на 110 млн рублей

Mash: производитель чипсов от Влада А4 ушел в убыток на 110 млн рублей

ООО «Бумажная бумага», которое производит чипсы от имени блогера Влада А4 (он же — Влад Бумага) , ушло в убыток на 110 млн рублей в 2024 году. Об этом сообщает Mash.

У компании, добавляет Telegram-канал, также имеется задолженность перед фирмой-логистом «ТЛК Трансгрупп» в размере почти 220 тыс. рублей. Компании работали друг с другом по постоплате, которая в итоге не была совершена. Сейчас бывшие бизнес-партнеры судятся в Арбитражном суде.

14 марта сообщалось, что Влад A4 банкротит свой бизнес в РФ на фоне исков на 40 млн рублей. ТАСС утверждает, что против компании А4 подали семь исков на сумму около 40 млн рублей.

ООО «Бумажная бумага» принадлежит кипрской компании A4Group Limited, в которой у Влада A4 45% акций. Оставшиеся доли находятся у предпринимателя Алексея Клочкова и эксперта по рекламе Виталиуса Паулюса.

28-летний блогер Влад Бумага начал развивать свой YouTube-канал в возрасте 18 лет, выпуская ролики на тему «Вопрос-ответ», «Когда мамы нет дома» и проч. Сейчас у инфлюенсера 53,5 млн подписчиков на YouTube и 7,2 млн — в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Он также активно занимается бизнесом, выпуская различную продукцию собственного производства.

Ранее сообщалось, что Вера Брежнева сдает недвижимость в Москве за 300 тысяч рублей.