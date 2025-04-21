Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Умерла последняя представительница рода Строгановых

Последняя представительница рода Строгановых скончалась в возрасте 83 лет
close
Пермское землячество | Строгановская премия/VK

Последняя представительница рода Строгановых Елена Андреевна (баронесса Элен де Людингаузен) ушла из жизни в возрасте 83 лет. Об этом сообщила министр культуры Пермского края Алла Платонова в своем Telegram-канале.

«Баронесса неоднократно посещала строгановские места Пермского края: Ильинское, Усолье, Орел, Пыскор... Удивительно, впервые Элен Строганова побывала в России на Пасху. И покинула этот мир в день, символизирующий победу жизни над смертью…» — написала глава регионального ведомства.

Платонова добавила, что баронесса основала Международный фонд для восстановления Строгановского дворца и помощи музеям России. По словам министра, первые поступления были обеспечены благодаря организации «строгановских туров» в Санкт-Петербург.

Строгановы — род русских промышленников и помещиков. В XVI—XX веках из него происходили государственные деятели и крупные землевладельцы. С XVIII века — бароны и графы Российской империи. С XVI века Строгановы считались крупнейшими землевладельцами.

Ранее умер единственный в Херсонской области участник боев ВОВ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами