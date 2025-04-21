Умерла последняя представительница рода Строгановых

Последняя представительница рода Строгановых Елена Андреевна (баронесса Элен де Людингаузен) ушла из жизни в возрасте 83 лет. Об этом сообщила министр культуры Пермского края Алла Платонова в своем Telegram-канале.

«Баронесса неоднократно посещала строгановские места Пермского края: Ильинское, Усолье, Орел, Пыскор... Удивительно, впервые Элен Строганова побывала в России на Пасху. И покинула этот мир в день, символизирующий победу жизни над смертью…» — написала глава регионального ведомства.

Платонова добавила, что баронесса основала Международный фонд для восстановления Строгановского дворца и помощи музеям России. По словам министра, первые поступления были обеспечены благодаря организации «строгановских туров» в Санкт-Петербург.

Строгановы — род русских промышленников и помещиков. В XVI—XX веках из него происходили государственные деятели и крупные землевладельцы. С XVIII века — бароны и графы Российской империи. С XVI века Строгановы считались крупнейшими землевладельцами.

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