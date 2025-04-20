Умер единственный в Херсонской области участник боев ВОВ

В Херсонской области ушел из жизни единственный в регионе участник боевых действий Великой Отечественной войны – Семен Михайлович Чумаченко, ему было 98 лет. Об этом сообщил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в Telegram-канале.

«Скорбные вести пришли из Херсонской области. Умер Семен Михайлович Чумаченко. Светлая память. Семен Михайлович был единственным проживающим в Херсонской области ветераном — участником боевых действий Великой Отечественной войны. Ему было 98 лет», — отметил чиновник, добавив, что оказывал ветерану помощь в бытовых вопросах и всегда лично поздравлял его с праздниками.

Семен Чумаченко родился в селе Макаровка Каланчакского округа. На фронт он попал в 1944 году, когда ему было всего 17 лет. Служил сапером-разведчиком в частях 1-го Белорусского фронта и принимал участие в освобождении Польши. В одном из боев на реке Висле ему удалось захватить ценного пленного, несмотря на интенсивный пулеметный огонь. По словам Кастюкевича, Чумаченко выбрали в разведку благодаря крепкому телосложению, так как он вырос в семье кузнеца. Во время Берлинской наступательной операции 5 февраля 1945 года Чумаченко получил тяжелое ранение в ногу, которая впоследствии была ампутирована. После окончания войны он переехал в Геническ.

16 апреля в Москве на 101-м году жизни умер глава городского совета ветеранов Великой Отечественной войны Иван Андреевич Слухай.

Ранее 108-летний британский военный моряк раскрыл секрет долголетия.