Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Анастасию Ивлееву подали в суд

Mash: на блогершу Ивлееву подали в суд за неоплату доставки чипсов и энергетиков
close
_agentgirl_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На блогершу Анастасию Ивлееву подали в суд за неоплату доставки чипсов и энергетиков ее компании Easy Peasy. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

ООО Ивлеевой «Коленки пчелы», занимавшееся производством чипсов, заключило договор с ООО «ТЛК Трансгрупп» для доставки продукции Easy Peasy в торговые сети по РФ. Однако из-за убытков в 428 тысяч рублей, продолжает издание, блогерша не смогла оплатить услуги и оставила долг в 288 тысяч рублей.

Транспортная компания выставила в отношении Ивлеевой иск в суд с требованием взыскать эту сумму.

В конце февраля 2025 года Mash сообщал, что у Ивлеевой отсудили почти полтора миллиона за просроченные компоненты для ее энергетиков Easy Peasy.

В начале апреля стало известно, что выручка компании Анастасии Ивлеевой «Коленки пчелы» упала до 1,7 млрд рублей в 2024 году.

Ранее сообщалось, что Влад Бумага оставил свою пиццерию с многомиллионными долгами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами