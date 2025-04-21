На Анастасию Ивлееву подали в суд

Mash: на блогершу Ивлееву подали в суд за неоплату доставки чипсов и энергетиков

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На блогершу Анастасию Ивлееву подали в суд за неоплату доставки чипсов и энергетиков ее компании Easy Peasy. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

ООО Ивлеевой «Коленки пчелы», занимавшееся производством чипсов, заключило договор с ООО «ТЛК Трансгрупп» для доставки продукции Easy Peasy в торговые сети по РФ. Однако из-за убытков в 428 тысяч рублей, продолжает издание, блогерша не смогла оплатить услуги и оставила долг в 288 тысяч рублей.

Транспортная компания выставила в отношении Ивлеевой иск в суд с требованием взыскать эту сумму.

В конце февраля 2025 года Mash сообщал, что у Ивлеевой отсудили почти полтора миллиона за просроченные компоненты для ее энергетиков Easy Peasy.

В начале апреля стало известно, что выручка компании Анастасии Ивлеевой «Коленки пчелы» упала до 1,7 млрд рублей в 2024 году.

Ранее сообщалось, что Влад Бумага оставил свою пиццерию с многомиллионными долгами.