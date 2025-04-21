К 97-летию со дня рождения Юрия Яковлева устроят марафон на ТВ

Киномарафон к 97-летию со дня рождения актера Яковлева пройдет на ТВ

К 97-летию со дня рождения народного артиста СССР Юрия Яковлева устроят марафон на ТВ. Об этом «Газете.Ru» сообщил телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция».

Марафон начнется 25 апреля в 13:40 с экранизации романа Федора Достоевского «Идиот», в которой Юрий Яковлев сыграл первую свою значительную роль в кино — князя Мышкина. Режиссер Иван Пырьев выбрал Яковлева на эту роль, когда увидел фотопробы артиста для фильма «Сорок первый», куда актера не взяли.

В 15:50 покажут музыкальную комедию Эльдара Рязанова «Гусарская баллада», где Юрий Яковлев предстал в образе поручика Ржевского.

Марафон продолжится в 17:30 еще одной картиной Рязанова — фильмом «Ирония судьбы, или С легким паром!», где Яковлев исполнил роль Ипполита. Некоторые фразы в фильме появились благодаря импровизации актёра — в частности, «Тепленькая пошла…», ставшая крылатой.

В 21:00 зрителям покажут комедию Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», где Яковлев перевоплотился в двух персонажей: управдома Буншу и Ивана Грозного. При работе над образом царя артист ориентировался на фильм Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный», а Буншу списал с работников ЖЭКа, с которыми сталкивался в жизни.

В 22:40 телеканал покажет антиутопическую комедию «Кин-дза-дза!», где Юрий Яковлев исполнил роль пацака Би. Предложение сыграть здесь застало актера в больнице, но он согласился, поскольку давно хотел поработать с Георгием Данелией.

Марафон завершится в 01:05 фильмом «Идеальный муж» с Юрием Яковлевым в роли сэра Роберта Чилтерна.

В конце марта не стало коллеги Яковлева по «Гусарской балладе» Ларисы Голубкиной.

Ранее к 93-летию со дня рождения Андрея Тарковского устроили марафон на ТВ.