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К 93-летию со дня рождения Тарковского устроят марафон на ТВ

Киномарафон к 93-летию со дня рождения Тарковского пройдет на ТВ
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Мосфильм

Марафон фильмов режиссера Андрея Тарковского пройдет на телеканале «Мосфильм. Золотая коллекция». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе канала.

4 апреля Тарковскому могло исполниться 93 года. Его не стало 29 декабря 1986 года.

Киномарафон начнется 4 апреля с показа фильма по роману Станислава Лема «Солярис». Картина удостоилась Гран-при жюри Каннского кинофестиваля. В 15:30 телеканал представит ленту «Зеркало», посвященную матери режиссера. В основу сюжета легли детские воспоминания Тарковского. В картине отец режиссера Арсений Тарковский прочитал свои стихи.

В 17:30 зрители смогут смотреть фильм «Сталкер», основанный на идее книги братьев Стругацких «Пикник на обочине». В 20:25 пройдет показ дипломной работы Тарковского — короткометражного фильма «Каток и скрипка». Режиссер писал сценарий к ленте вместе с Андреем Кончаловским. Лента удостоилась награды фестиваля студенческих фильмов в Нью-Йорке. Продолжит марафон в 21:15 первая полнометражная работа Андрея Тарковского — фильм «Иваново детство».

В 22:55 телеканал покажет картину Андрея Кончаловского «Первый учитель», в котором Тарковский участвовал при написании сценария. Марафон завершится в 00:45 авторской версией картины «Андрей Рублев» — «Страсти по Андрею». В нее вошли удаленные цензурой сцены.

Режиссер Карен Шахназаров высоко отметил самобытность и художественный стиль Тарковского.

«Тарковский открыл множество вещей в кинематографе. Картины режиссера долгоиграющие. Если посчитать, сколько они заработали за 50–60 лет, то выяснится, что больше, чем хиты, которые были выпущены в те же годы и которые уже забыты. А картины Тарковского работают и работают», — заявил Шахназаров.

Ранее кинокритик рассказал, как Вэл Килмер довел клавишника The Doors до слез.

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