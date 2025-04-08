Бывшая девушка Пи Дидди даст показания против него

Бывшая партнерша рэпера Пи Дидди (настоящее имя Шон Комбс) Кэсси Вентура даст показания против него в суде под своим именем. Об этом сообщает Variety.

Адвокат Мэтью Подольски заявил, что «жертва номер один» даст в суде показания под своим именем, а еще в январе журнал Rolling Stone рассказывал, что «жертвой номер один» и «главной целью предполагаемой преступной организации, вероятно, применявшей насилие, угрозы и манипуляции для получения сексуального удовлетворения Комбса» была именно Вентура.

Еще трое женщин, подавших иск против Пи Дидди, дадут показания анонимно.

Кэсси Вентура и Пи Дидди встречались с 2006 по 2018 год. В 2023 году женщина подала на Дидди в суд, обвинив его в физическом и сексуализированном насилии во время их романа. На следующий день стороны пришли к соглашению и урегулировали конфликт, однако после этого на Пи Дидди подали десятки исков.

17 сентября 2024 года рэпера и продюсера Комбса арестовали после того, как присяжные предъявили ему обвинения. Пи Дидди грозит наказание вплоть до пожизненного заключения и минимум 15 лет лишения свободы, если его признают виновным по трем пунктам обвинения: сговор с целью рэкета, торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации и перевозка людей для занятия проституцией. Музыкант ожидает суда в федеральном следственном изоляторе в Бруклине.

Накануне американец Манзаро подал иск против рэпера по обвинению в насилии.

Ранее поведение Микки Рурка возмутило зрителей.