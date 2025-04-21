Карина Нигай о Брухуновой: «Единственный статус — жена Петросяна»

Блогерша и стилист Карина Нигай на шоу «Хватит слухов» на канале «ТВ Центр» раскритиковала стиль супруги Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой, которая до этого называла себя «законодательницей мод».

Нигай пояснила, что никогда не встречалась с Брухуновой на светских модных мероприятиях и мало знакома со стилем блогерши.

«Мне кажется, что единственный ее статус — жена Петросяна. Ну и то сомнительный, юморист все-таки уже прадедушка», — заявила блогерша.

Продюсер проекта «Хватит слухов» Ольга Журавлева также уточнила, что до романа с Петросяном Брухунова состояла в отношениях с директором театра. Она не стала раскрывать его имя, но уточнила, что на тот момент возлюбленному Брухуновой было около 70 лет, а ей — всего 18.

Петросян и Брухунова официально оформили отношения в декабре 2019 года. Их разница в возрасте составляет 44 года. Помощница юмориста стала его пятой женой. У супругов двое детей: сын Ваган и дочь Матильда. Накануне знакомые раскрыли, что Брухунова готовится стать матерью в третий раз.

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