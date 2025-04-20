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Светлана Дружинина назвала два фильма, которые «никогда нельзя переснимать»

Режиссер Дружинина призвала никогда не переснимать фильм «Летят журавли»
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Режиссер фильма «Гардемарины, вперед!», актриса Светлана Дружинина заявила, что нельзя делать ремейки фильмов «Летят журавли» 1957 года и «Баллада о солдате» 1959 года. Ее слова передает ТАСС.

«Летят журавли» переснимать не надо, ни в коем случае. «Балладу о солдате» нельзя переснимать никогда», — категорично ответила она.

При этом Дружинина считает, что перезагрузку ряда других советских картин делать можно — здесь все зависит от исходного материала и личности самого режиссера. По словам Дружининой, «особенно какие-то музыкальные» фильмы можно переснимать.

В октябре 2024 года народный артист России и депутат Госдумы Николай Бурляев назвал «недопустимым» снимать ремейки классических кинопроизведений в России. При этом парламентарий заявил, что экранизировать классические произведения можно и нужно.

7 апреля стало известно, что режиссер «Слова пацана» Жора Крыжовников снял ремейк «Москва слезам не верит» о женской дружбе. Сюжет основан на том, как три главные героини в начале нулевых приезжают в летнюю Москву в поисках любви и счастья.

В сериале сыграли Иван Янковский, Андрей Максимов, Анастасия Талызина, Мария Камова (Маш Милаш), Тина Стойилкович, Андрей Бурковский, Рузиль Минекаев и другие.

Ранее сообщалось, что Валерий Леонтьев выступает в европейских кабаках ради денег.

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