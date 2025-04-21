Юрий Лоза обвинил руководство НТВ в «беспредельном хамстве»

Певец и композитор Юрий Лоза рассказал в Telegram-канале, что в очередной раз поругался с телеканалом НТВ.

«Сколько раз давал себе слово — не контачить с НТВ, и опять нарвался на их беспредельное хамство. <…> Я с извинениями напряг людей, попросил перенести уже запланированное мероприятие», — заявил композитор.

Лоза пояснил, что его пригласили на съемки передачи «Место встречи» — он согласился после «долгих уговоров». По словам певца, звонившие ему представители НТВ сказали, что основной темой передачи будет «патриотизм на эстраде» — то, что «по его части».

Спустя день, рассказал Лоза, ему вновь позвонили с НТВ и отказались от его услуг. Телеканал пояснил, что нашел другого спикера, его имя они раскрывать не стали. Лоза пожаловался, что подобное отношение испортило ему настроение. Он также чувствует себя виноватым перед людьми, от съемок с которыми отказался ради НТВ.

«Да и себя ругаю — ну как я мог поддаться уговорам, зная отношение ко мне руководства канала, который меня уже несколько раз «подставлял»?» — подытожил Лоза.

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