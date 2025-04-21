72-летний Леня Голубков из МММ пожаловался на боли в сердце

SHOT: актер Пермяков из рекламы МММ обратился к врачам из-за болей в сердце

Актер Владимир Пермяков, сыгравший в 1994 году Леню Голубкова в рекламе финансовой пирамиды МММ, обратился к врачам из-за жалоб в сердце, спине и шее. Об этом сообщает Life со ссылкой SHOT.

Telegram-канал заявляет, что врачи предварительно диагностировали 72-летнему Пермякову диабет. Ему запретили есть сало, колбасы, пить газированные напитки, жирные мясо и рыбу.

В беседе с SHOT актер уточнил, что давно следит за своим здоровьем: регулярно занимается спортом, пробегая по 5 км в день, а также активно работает в театре и на телевидении. Он также придерживается строгой диеты, однако теперь «ему вообще почти ничего нельзя».

Как сообщает Telegram-канал, Пермякову стало плохо после того, как он попытался вернуться к актерской карьере.

В январе злоумышленники обманули Пермякова на 183 тыс. рублей, представившись юристами.

«Меня юристы развели на 183 тыс. рублей. Сказали про нищенскую пенсию, мол, приходите, поднимем. Спросил — там бесплатно? Она промолчала. Косит под адвоката, но друзья мои посмотрели, такого адвоката нет», — делился артист.

Ранее сообщалось, что Юрий Лоза обвинил руководство НТВ в «беспредельном хамстве».