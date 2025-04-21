Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

72-летний Леня Голубков из МММ пожаловался на боли в сердце

SHOT: актер Пермяков из рекламы МММ обратился к врачам из-за болей в сердце
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Актер Владимир Пермяков, сыгравший в 1994 году Леню Голубкова в рекламе финансовой пирамиды МММ, обратился к врачам из-за жалоб в сердце, спине и шее. Об этом сообщает Life со ссылкой SHOT.

Telegram-канал заявляет, что врачи предварительно диагностировали 72-летнему Пермякову диабет. Ему запретили есть сало, колбасы, пить газированные напитки, жирные мясо и рыбу.

В беседе с SHOT актер уточнил, что давно следит за своим здоровьем: регулярно занимается спортом, пробегая по 5 км в день, а также активно работает в театре и на телевидении. Он также придерживается строгой диеты, однако теперь «ему вообще почти ничего нельзя».

Как сообщает Telegram-канал, Пермякову стало плохо после того, как он попытался вернуться к актерской карьере.

В январе злоумышленники обманули Пермякова на 183 тыс. рублей, представившись юристами.

«Меня юристы развели на 183 тыс. рублей. Сказали про нищенскую пенсию, мол, приходите, поднимем. Спросил — там бесплатно? Она промолчала. Косит под адвоката, но друзья мои посмотрели, такого адвоката нет», — делился артист.

Ранее сообщалось, что Юрий Лоза обвинил руководство НТВ в «беспредельном хамстве».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами