Сыгравшего Леню Голубкова актера обманули мошенники

Актер Владимир Пермяков признался, что его обманули на 183 тыс. рублей

Актер Владимир Пермяков признался в беседе с «Пятым каналом», что стал жертвой мошенников.

По словам Пермякова, злоумышленники обманули его на 183 тысячи рублей, представившись юристами.

«Меня юристы развели на 183 тысячи рублей. Сказали про нищенскую пенсию, мол, приходите, поднимем. Спросил — там бесплатно? Она промолчала. Косит под адвоката, но друзья мои посмотрели, такого адвоката нет», — поделился артист.

Пермяков отметил, что обманувшие его мошенники работали группой. Одна команда искала потенциальных жертв, к примеру пенсионеров, а другие под видом юридической конторы «разводили людей». Сначала актер заплатил 81 тысячу рублей якобы за услуги компании. Позже его попросили дать фирме 126 тысяч рублей на «судебные издержки». Лишнее пообещали вернуть. После суда артист так и не получил своих денег.

«Подали мы в суд, я давал показания следователю. Там 1200 человек они обманули, пенсионеров. И молчок. Дело закрыли. Видно, крыша у них высокая. Вот так, внаглую», — рассказал артист.

Владимир Пермяков широкую известность благодаря роли Лени Голубкова в рекламных роликах МММ.

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