Врачи запретили Михаилу Боярскому месяц выходить на сцену

Супруга артиста Михаила Боярского, худрук Театра имени Ленсовета и народная артистка России Лариса Луппиан рассказала ТАСС, что врачи рекомендовали актеру воздержаться от скорого возвращения на сцену.

«Вообще врачи ему сказали, что месяц они ему не разрешают на сцену выходить, но мы, артисты, такие, знаете — врачи нам одно говорят, а мы делаем другое», — заявила жена народного артиста РСФСР.

Луппиан не стала точно отвечать на вопрос о сроках возвращения Боярского на сцену. По ее словам, артист будет решать это, ориентируясь на самочувствие.

14 апреля Боярский попал в больницу после несчастного случая на репетиции в театре. Как выяснил Mash, он «оступился на сцене и рухнул с трехметровой высоты на спину во время постановки «Ромео и Джульетта». Предположительно, Боярский сломал ребра и получил ушибы.

Позднее Луппиан рассказала, что врачи госпитализировали ее мужа из-за угрозы развития пневмонии. Несмотря на опасения, уточнила она, медикам удалось предотвратить заболевание.

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