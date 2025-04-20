Лолита Милявская вспомнила, как воровала у бабушки в детстве

Певица Лолита Милявская призналась, что воровала у бабушки в детстве

Певица Лолита Милявская призналась в Telegram-канале, что воровала у бабушки конфеты в детстве.

«Шоколадные конфеты были в дефиците, поэтому бабушка покупала коробку конфет и прятала ее до случая. Надо было залезть мизинцем, приподнять крышечку [коробки], растолкать бумажечки, выковырять конфетку и съесть, а потом уплотнить, чтобы коробка выглядела, как не начатая», — вспомнила исполнительница.

Милявская добавила, что в итоге бабушка ее раскрывала. Об этом артистка вспомнила накануне Пасхи: подруга ей прислала кулич, который певица съела еще до праздника.

«Ни один кулич в моей жизни еще не дожил до Светлого праздника Пасхи. Ксения, спасибо большое. Я успею еще за одним», — сказала певица в ролике.

В этом году Пасха отмечается 20 апреля, при этом православное и католическое празднество в этом году совпадает. 19 апреля в Великую субботу тысячи верующих собрались у входа в храм Гроба Господня в Иерусалиме, чтобы стать свидетелями ежегодного схождения Благодатного огня.

Накануне сообщалось, что Shaman и Мизулина встретили Пасху вместе с Путиным. Знаменитости посетили пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя в Москве.

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