Валерия рассказала о неприятном подарке, который изменил ее жизнь

Певица Валерия вспомнила, что получила развод в качестве подарка на Новый год

Певица Валерия вспомнила на программе «Секрет на миллион» о том, как получила «неприятный» подарок от экс-супруга Александра Шульгина в 2001 году.

«Подарок? Ну, развод. Заявление о разводе неприятным презентом могло быть. Это было на Новый год, такой новогодний подарок», — поделилась исполнительница.

Певица отметила, что ее нынешний супруг, продюсер Иосиф Пригожин тоже не всегда угадывает ее желания. По словам артистки, муж дарил ей блендер и хлебопечку, чему она была не очень рада. Валерия пошутила, что подарит в следующий раз Пригожину гантели.

Певица Валерия (при рождении Алла Юрьевна Перфилова) начала свою карьеру в 1985 году. Артистка пела в ансамбле Дома культуры Аткарска под руководством своего дяди Владимира Зотова. Затем она перебралась в Москву, где познакомилась с продюсером Александром Шульгиным и взяла псевдоним «Валерия». Пара поженилась в 1993 году, а их отношения закончились в 2002-м. Валерия не раз признавалась, что экс-муж поднимал на нее руку.

С 2004 года Валерия замужем за продюсером Иосифом Пригожиным. До брака с Валерией Иосиф Пригожин был женат на Елене Соколовой.

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