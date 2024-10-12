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В Госдуме посчитали недопустимым снимать ремейки киноклассики

Депутат Госдумы Николай Бурляев призвал снимать новые фильмы, а не ремейки

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Павел Бедняков/РИА Новости

Депутат Госдумы, народный артист России Николай Бурляев считает «недопустимым» снимать ремейки классических кинопроизведений в России. Об этом он сообщил ТАСС.

По мнению Буляева, новые версии фильмов — повторы «с допуском каких-то нововведений от авторов, которые собираются переиначивать классику». Режиссер заявил, что нельзя переснимать фильмы Тарковского или Бондарчука.

«Как можно делать ремейки из фильмов Бондарчука, Тарковского, Шукшина, Озерова и так далее? Это недопустимо. <…> Новые создавайте произведения», — возмутился он.

При этом Бурляев отметил, что экранизировать классические произведения можно и нужно.

Недавно народная артистка России Раиса Рязанова выступила против ремейка фильма Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Она назвала неприличным создание новой версии фильма.

В августе стало известно, что режиссер Жора Крыжовников снимет ремейк фильма Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Он также будет сценаристом и продюсером нового проекта. В картине примут участие актеры Иван Янковский, Андрей Максимов, Андрей Бурковский, Тина Стойилкович и Анастасия Талызина.

Ранее СМИ сообщили, что из «Слова пацана» удалили песню из-за иска Апиной.

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