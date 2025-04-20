Бывшей жене Бондарчука грозит двойной штраф

Бывшей жене Федора Бондарчука Паулине Андреевой-Бондарчук грозит двойной штраф за неуплату предыдущего административного штрафа. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что актриса уже четыре раза игнорировала административные протоколы о неуплате административного штрафа. Теперь ей может грозить штраф в виде удвоенной суммы первого взыскания. Что стало причиной назначения женщине первоначального штрафа, не уточняется.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева публично заявили о расставании 23 марта 2025 года.

Слухи о расставании пары появились в сентябре 2024 года. Тогда Бондарчук и Андреева приехали на светское мероприятие по отдельности, а поклонники обратили внимание, что супруги были без обручальных колец. Среди возможных причин разногласий назывались творческие споры. Актриса начала работать как сценарист, и некоторые профессиональные моменты могли стать источником конфликтов. Также обсуждалась версия о политических разногласиях: известно, что Андреева была близка с режиссером Авдотьей Смирновой, которая эмигрировала из России в 2022 году.

Андреева в 2019 году официально зарегистрировала отношения с Бондарчуком, который на 21 год старше ее. А 2 марта 2021 года у них родился мальчик Иван.

Ранее Паулина Андреева сменила имидж на фоне слухов о разводе с Федором Бондарчуком.