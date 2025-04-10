Умер актер из «Солнечного удара» Михалкова Владимир Алферов

Voice: актер из «Солнечного удара» Владимир Алферов умер в 58 лет

На 59-м году жизни умер актер Владимир Алферов. Об этом сообщил журнал The Voice mag.

Среди известных фильмов, где артист играл, — «Солнечный удар» Никиты Михалкова. Кроме того, Алферов появился в таких фильмах, как «Черные кошки», «Тайны темной комнаты» и многих других.

Алферов занимал должность руководителя театра-студии «На Дворянской» и являлся автором, а также наставником проекта «Одесская Киноакадемия».

Актер родился 29 мая 1966 года и в 1993 году окончил ЛГИТМиК. Его экранный дебют состоялся в 2013 году с ролями в сериале «Спецотряд «Шторм»». Прежде он успел преподавать и разработать собственную систему актерского мастерства.

В конце марта стало известно, что скончался актер и радиоведущий Алексей Веселкин. По информации Telegram-канала Mash, 63-летний ведущий радио «Маяк» больше года болел раком крови. Артист умер в своей квартире в московском Митино поздно вечером от осложнений на фоне лейкоза. По словам блогера Сергея Стиллавина, Веселкин до последнего верил, что вылечится, и хотел вести эфиры, хотя на это даже не оставалось сил.

Ранее умер народный артист ТАССР Юрий Максимов.