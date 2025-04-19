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В Германии проведут закрытый показ документального фильма о Донбассе

Экс-депутат АдГ Петерсен: в Германии покажут фильм о Донбассе «Вопреки»
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IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel v/Global Look Press

В Германии пройдет закрытый показ документального фильма «Вопреки» о событиях в Донбассе. Об этом в интервью РИА Новости рассказала экс-депутат гамбургского ландтага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ольга Петерсен.

Премьерный показ картины, которая на немецком языке называется «Trotz», пройдет 24 апреля.

«Это не открытый кинотеатр, где можно купить билет», — объяснила Петерсен.

По ее словам, кинолента нужна для того, чтобы открыть жителям Германии правду о том, что происходит на Донбассе. Она добавила, что проведению подобных мероприятий часто мешают немецкие спецслужбы.

До этого стало известно, что фестиваль Docville в Бельгии отменил показ фильма российского режиссера Анастасии Трофимовой «Русские на войне». Показ был отменен по просьбе украинского посольства.

Организаторы Docville отметили, что фильм был включен в программу из стремления продемонстрировать «широкую картину мира» и был исключен из нее «из уважения к украинскому народу».

Ранее сообщалось, что Собчак готовит документальный фильм о Паше Технике.

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