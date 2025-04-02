В Бельгии отменили показ фильма россиянки про СВО

Фестиваль Docville в Бельгии отменил показ фильма российского режиссера Анастасии Трофимовой «Русские на войне». Об этом сообщается на сайте фестиваля.

Показ был отменен по просьбе украинского посольства. Организаторы Docville отметили, что фильм был включен в программу из стремления продемонстрировать «широкую картину мира» и был исключен из нее «из уважения к украинскому народу».

Документальный фильм «Русские на войне», в котором российские бойцы в ЛНР и ДНР дают интервью журналистам, был снят в 2023 году. Анастасия Трофимова семь месяцев провела в зоне СВО и, по ее собственным словам, попыталась представить западной публике российских солдат такими, какими их не показывают другие. По словам женщины, она не согласовывала съемки с Минобороны РФ и ФСБ.

Картину показали во внеконкурсной программе Венецианского фестиваля. Канадский фестиваль TIFF отменил показ картины после протестов со стороны украинцев. Трофимова называла свою работу антивоенной, однако на Украине ее посчитали пропагандистской.

В сентябре 2024 года Трофимова попала в черный список Украины за «российскую пропаганду».

Ранее актриса Ольга Будина заявила, что в РФ нужно снимать фильмы о героях СВО.