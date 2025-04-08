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Собчак готовит документальный фильм о Паше Технике

Телеведущая Ксения Собчак снимет документальный фильм о Паше Технике
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Телеграм-канал «СОБЧАК»

Телеведущая Ксения Собчак снимет документальный фильм о рэпере Паше Технике. Об этом сообщила продюсер Екатерина Арман в Telegram-канале.

Арман призналась, что сама предложила Собчак сделать интервью с бывшей женой Техника, блогершей Евой Карицкой (Карина Мельничук – настоящее имя).

«Во-первых, Ксения многое сделала для нас, а во-вторых, она даже словом не обмолвилась об интервью — до моего предложения. Я считаю, что лучше так, чем бегать по ток-шоу и раздавать интервью всяким газетенкам», — заявила продюсер.

По словам Арман, Собчак готовит документальный фильм о рэпере и его личности. Также в картине расскажут подробности кончины Паши Техника из первых уст. Продюсер уточнила, что Карицкая не получила денег за интервью.

Сама Карицкая намекала, что Собчак помогла финансово с прощанием Техника за интервью.

4 апреля Паши Техника не стало в больнице. Ему было 40 лет. В конце марта стало известно, что артист был доставлен с острым отравлением в больницу Таиланда и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее бывшая жена Паши Техника рассказала сыну о кончине рэпера.

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