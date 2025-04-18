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Врач рассказала, как есть куличи без вреда для ЖКТ

Врач Строкова: куличи лучше есть в течение дня, но небольшими порциями

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Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Чрезмерное поедание куличей может негативно повлиять на состояние ЖКТ, поэтому лучше всего есть их небольшими порциями в течение дня, а не сразу наедаться большим количеством, рассказала «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог, профессор РАН, заведующая кафедрой гастроэнтерологии и диетологии Пироговского университета Татьяна Строкова.

«Мучные продукты медленнее транспортируются по желудочно-кишечному тракту, влияют на микрофлору кишечника, изменяя ее состав. У части людей это может замедлять перистальтику кишечника, вызывая запоры. При аллергии на глютен у людей могут возникать метеоризм и поносы. Рекомендации могут быть только общими — во всем должна быть умеренность. Есть кулич можно в течение дня, но небольшими порциями», — объяснила доктор.

По ее словам, заболевания желудочно-кишечного тракта легко обостряются при несбалансированном и нерациональном питании.

«Сладкие изделия сами по себе в небольшом количестве не приведут к заболеванию пищеварительной системы. Группу риска составляют люди, которые держали длительный пост и имели значимые ограничения в диете. Но даже в этом случае, наиболее часто причиной обострения заболеваний является употребление не куличей, а жирной пищи, наваристых блюд», — заключила врач.

Ранее ученый назвал время, за которое можно подтвердить наличие жизни на планете K2-18b.

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