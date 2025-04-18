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Диетолог рассказал россиянам о калорийности пасхальных куличей

Диетолог Жиляев: в 70 граммах кулича содержится около 300 калорий
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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Кулич является калорийным, так как всего в 70-80 граммах изделия содержится порядка 300 калорий, рассказал врач-эндокринолог, диетолог, член Российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев в пресс-центре НСН.

На 100 граммов кулича приходится около 300-400 калорий. Однако все зависит от того, по какому рецепту он готовился – так, например, масло, орехи и глазурь значительно повышают калорийность изделия.

«Если брать кусочек 70-80 граммов, то это примерно 200-300 калорий. Можно сказать, что это достаточно калорийный продукт», — резюмировал врач.

До этого врач-гастроэнтеролог, профессор РАН, завкафедрой гастроэнтерологии и диетологии Пироговского университета Татьяна Строкова рассказала «Газете.Ru», что чрезмерное поедание куличей может негативно повлиять на состояние ЖКТ, поэтому лучше всего есть их небольшими порциями в течение дня, а не сразу наедаться большим количеством. По ее словам, заболевания желудочно-кишечного тракта легко обостряются при несбалансированном и нерациональном питании.

Ранее россиянам назвали допустимую порцию кулича на Пасху.

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