Shaman одним словом отреагировал на санкции Зеленского

Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) позитивно отреагировал на введение против него санкций президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

«Ура!» — прокомментировал Дронов решение украинских властей.

18 апреля Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о персональных санкциях против деятелей культуры и спорта Российской Федерации. Под санкции попали певец Ярослав Дронов, актриса Ирина Апексимова, артист балета Николай Цискаридзе, певец Александр Розенбаум, режиссер Егор Кончаловский, музыкант Гарик Сукачев, клоун Юрий Куклачев, а также представители спорта, включая российскую фехтовальщицу Софью Великую.

Также президент Украины ввел санкции против 51 российской компании и одного белорусского предприятия.

Ранее Shaman заявил, что написать свой главный хит ему помогло мытье полов.