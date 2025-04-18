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Shaman заявил, что написать свой главный хит ему помогло мытье полов

Певец Shaman: мытье полов помогло написать мне главный хит «Моя Россия»
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Певец Shaman (Ярослав Дронов – настоящее имя) рассказал, что часто идеи новых песен посещают его в моменты, далекие от творчества. Так, свой главный хит «Моя Россия» исполнитель написал в момент мытья полов.

«Я придумал эту песню, когда дома мыл полы. Очень часто ко мне приходит вдохновение в самых неожиданных ситуациях и обстановках, которые вообще никак не связаны с творчеством», — признался артист в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его словам, после того, как ему в голову приходят мелодии, он напевает их на диктофон, чтобы позднее превратить в полноценные песни. Певец считает, что, вероятно, так поступают многие артисты – придумывают лучшие хиты в довольно странных обстоятельствах.

До этого Shaman рассказал, что у него нет недвижимости в Москве, объяснив, что очень часто гастролирует. Из-за этого артист не нуждается в постоянном месте проживания. Своим домом певец назвал Россию.

Ранее в России нашли особую версию The Sims с Мизулиной, Shaman и русской деревней.

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