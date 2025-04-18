Зеленский ввел санкции против 51 компании из России

Зеленский ввел санкции против 51 компании из РФ и одного предприятия Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 51 российской компании и одного белорусского предприятия. Документ опубликован на сайте главы государства.

Среди попавших под санкции — компания «103 Арсенал», выпускающая мебель, завод «Алтайский Химпром», выпускающий реагенты и фармпрепараты, «Балтийская промышленная компания», занимающаяся станкостроением, металлургический завод «Электросталь» и другие. Также под санкции попала белорусская компания «СветлогорскХимволокно».

Также Зеленский подписал в пятницу, 18 апреля, указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о персональных санкциях против деятелей культуры и спорта Российской Федерации. Под санкции попали певец Ярослав Дронов (Shaman), актриса Ирина Апексимова, артист балета Николай Цискаридзе, певец Александр Розенбаум, режиссер Егор Кончаловский, музыкант Гарик Сукачев, клоун Юрий Куклачев, а также представители спорта, включая российскую фехтовальщицу Софью Великую.

Ранее Корчевников рассказал, что дважды посетил Украину после попадания в черный список страны.