Сукачев отреагировал на попадание в санкционный список Зеленского

Рок-музыкант и певец Гарик Сукачев в интервью РИА Новости отреагировал на попадание под санкции президента Украины Владимира Зеленского, отметив, что испытывает чувство удовлетворения.

«Испытываю чувство глубокого удовлетворения, находясь в компании приличных и уважаемых людей!» — заявил он.

18 апреля украинский лидер подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о персональных санкциях против российских деятелей культуры и спорта.

В санкционный список попали певец Ярослав Дронов (Shaman), актриса Ирина Апексимова, артист балета Николай Цискаридзе, певец Александр Розенбаум, режиссер Егор Кончаловский, музыкант Гарик Сукачев, клоун Юрий Куклачев, российская фехтовальщица Софья Великая и другие.

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала украинского президента Владимира Зеленского «кровавым клоуном» в связи с внесением в украинский санкционный список клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева.

Ранее Порошенко заявил о превентивном характере санкций Зеленского.