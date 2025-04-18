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Захарова назвала Зеленского «кровавым клоуном»

Захарова назвала Зеленского «кровавым клоуном» из-за санкций против Куклачева
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала украинского президента Владимира Зеленского «кровавым клоуном» в связи с внесением в украинский санкционный список клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева. Это решение Киева она прокомментировала в своем Telegram-канале.

«Кровавый клоун ввел санкции против доброго и всеми любимого клоуна, щедро дарящего детям радость», — написала Захарова.

18 апреля украинский лидер подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о персональных санкциях против российских деятелей культуры и спорта.

В санкционный список попали певец Ярослав Дронов (Shaman), актриса Ирина Апексимова, артист балета Николай Цискаридзе, певец Александр Розенбаум, режиссер Егор Кончаловский, музыкант Гарик Сукачев, клоун Юрий Куклачев, российская фехтовальщица Софья Великая и другие.

Ранее Захарова напомнила Зеленскому слова про лоха.

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