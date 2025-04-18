Лолита Милявская обматерила активистов из-за доноса: «Великий и могучий русский язык»

Певица Лолита Милявская в Telegram-канале зачитала обращение активистов из «Союза добровольцев Донбасса», которые пожаловались директору ДК «Аксион» на ее концерт в Ижевске.

В письме активисты призвали Милявскую к публичному «покаянию перед русским народом» за ее слова о «москалях». В «Союзе добровольцев Донбасса» отметили, что артистку, «возможно», простят после извинений.

«Мне нужно извиниться. Может быть, какая-то группка меня простит. Иди ты...» — начала Милявская, перейдя на русский мат, а свое обращение она закончила фразой: «Вот я извинилась. Русский язык велик и могуч!»

Свой видео-пост в Telegram-канале Милявская сделала в шуточной манере: она зачитала обращение активистов в форме диктанта, чтобы таким образом «научить писать доносы правильно».

В феврале 2025 года Лолита Милявская рассказывала, что в России существует невероятное количество фондов, которые пишут на нее доносы. 7 марта сорвалось выступление певицы в Казани по неизвестной причине, а 3 марта — в Перми. В январе 2025 года певица сообщала об отменах концертов в Ульяновске и Волгограде.

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