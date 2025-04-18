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Николай Дроздов стал ниже на 10 сантиметров из-за прогрессирующего заболевания скелета

Mash: рост телеведущего Дроздова снизился с 180 до 170 см из-за остеопороза
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Илья Питалев/РИА Новости

Рост 87-летнего телеведущего Николая Дроздова снизился на 10 сантиметров из-за хронически прогрессирующего заболевания скелета. Об этом сообщает Mash.

Как сообщает Telegram-канал, пять лет назад ученому-зоологу диагностировали остеопороз. Это болезнь, при которой наблюдается снижение плотности костей — и в результате у пациента начинают болеть суставы, снижается вес и прочее.

Mash утверждает, что рост Николая Дроздова снизился с 180 до 170 сантиметров на фоне болезни.

В декабре 2024 года СМИ сообщали, что Дроздов не мог даже встать с постели из-за повышенного чувства утомляемости. Позднее телеведущий рассказал, что чувствует себя лучше и уже вернулся к занятиям спортом.

Еще в октябре появились сообщения о том, что у Дроздова обнаружили рак. Но зоолог опроверг эту информацию. Он назвал мерзавцами и сволочами тех, кто ее распространяет.

В конце января 2023 года сообщалось, что Николай Дроздов попал в реанимацию после неудачного падения рядом с его домом на юго-западе Москвы. Супруга 85-летнего зоолога Татьяна настояла на госпитализации, и утром его увезла скорая. В результате телеведущий сломал восемь ребер.

Ранее сообщалось, что Боня отправится на вершину Эвереста на встречу с Богом.

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