Чичерина посоветовала депутатам обрести кодекс чести: «Погрязли во лжи»

Рок-певица Юлия Чичерина отреагировала в беседе с kp.ru на появившуюся в СМИ информацию о своем гонораре в 6 млн рублей за концерт в Калуге по случаю 9 Мая.

Чичерина назвала новость «вбросом». Певица осудила ряд отечественных парламентариев за то, что они начали распространять сплетню.

«Депутатам я посоветовала бы обрести кодекс чести и лишать депутатского статуса за сплетни и ложь. Причем обвиняют меня в «продажном патриотизме» те, кто сам погряз во лжи и сыплет популистскими лозунгами», — заявила артистка.

Артистка также назвала преступным и дискредитирующим власть то, что ряд депутатов «выдумывают проблемы и водят за собой разъяренных горожан».

15 апреля депутат Госдумы Нина Останина раскритиковала многомиллионные гонорары российских артистов за выступления по случаю 9 Мая. Она заявила, что патриотизм не должен быть платным и посоветовала артистам давать бесплатные концерты.

Позднее инициативу парламентария раскритиковал продюсер Иосиф Пригожин. Он напомнил, что выступления — это работа артистов. Продюсер также заявил, что подобные заявления дискредитируют депутатов.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева обратилась к своим врагам в соцсетях.