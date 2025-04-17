Александр Шепс просит подписать договор на кончину 4 родственников при снятии порчи

Участник шоу «Битва экстрасенсов» Александр Шепс просит за снятие порчи кончины четырех родственников. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Администратор Шепса объяснил, что якобы при снятии порчи клиент подписывает «контракт с дьяволом». В случае удачной сделки у человека не станет четырех близких из рода. SHOT уточнил, что консультация с экстрасенсом стоит 50 тысяч рублей, а любовный приворот – около 40 тысяч рублей.

В апреле Александр Шепс был госпитализирован в больницу. Он получил травму в башкирском селе Емметово, которое местные жители назвали «Деревней каннибалов». Экстрасенс пытался перелезть через забор, после чего случайно повредил руку. Он признался, что даже не понял, как оказался на ограде.

По мнению Шепса, в селе присутствует «энергетическая воронка космического уровня», которая образовалась из-за осквернения священного места.

В августе 2024 года Олег Шепс рассказал, как популярность повлияла на его отношения с братом — коллегой по шоу Александром Шепсом. По словам медиума, после успеха на телевидении старший брат стал более серьезно к нему относиться и «воспринимать не как младшего брата Олежку, а как Олега».

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