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Кудрявцева ответила на новость о многомиллионных долгах мужа

Телеведущая Лера Кудрявцева опровергла слухи о многомиллионных долгах мужа
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Телеграм-канал «Лера Кудрявцева»

Телеведущая Лера Кудрявцева опровергла в беседе с Super, что ее муж, хоккеист Игорь Макаров, задолжал ФНС несколько миллионов рублей.

Кудрявцева отметила, что ИП супруга давно закрыто. На нем не числятся долги.

«ИП не закрывают, даже если долг в 1 рубль. Поэтому странная непроверенная информация», — заявила телеведущая.

17 апреля Telegram-канал Mash сообщил, что у ИП Макарова якобы есть долг в 2,1 миллиона рублей.

Кудрявцева и Макаров поженились в 2013 году. В 2018-м звезда родила дочь Машу. Чтобы малышка появилась на свет, ведущая воспользовалась процедурой ЭКО. Она рассказывала, что у нее получилось забеременеть только с третьей попытки.

12 января 2024 года Кудрявцева сообщила, что ушла от мужа Игоря Макарова. Она намекнула, что причиной разрыва стали возможные проблемы со спиртным у супруга. Она назвала злом алкоголь.

Кудрявцева объяснила, что уход — не обязательно значит развод. По словам телеведущей, ей была нужна «очень жесткая мотивация» для того, чтобы решить очень серьезную проблему у супруга. В июне Макаров опроверг, что ругался с женой. Он уверил, что все еще вместе с Кудрявцевой.

Ранее Юрий Лоза выступил против бесплатных концертов на 9 Мая.

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